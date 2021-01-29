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пятница, 29 января 2021 20:04

Дело Гандзюк: Левина и Мангера оставили под стражей

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Дело Гандзюк: Левина и Мангера оставили под стражей
Суд продлил арест до 28 марта Мангеру и Левину. Фото: Facebook

Суд оставил под стражей подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мангер и Левин находиться в СИЗО до 28 марта", - отмечается в сообщении.

Ранее суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину к 1 февраля 2021 без определения размера залога.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

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