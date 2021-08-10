Дело Чауса: бывший судья говорит, что его украли и хотели убить

Чаус говорит, что его похитили и хотели убить. Фото: РБК

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус утверждает, что бежал от людей, которые его похитили и хотели убить.

4 августа меру пресечения Чаусу выбирали в закрытом режиме, потому что так просила его защита. Заявление бывшего судьи есть в тексте решения об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда.

"Подозреваемый отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве по уголовным преступлением, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины" , - пишет в тексте судебного решения.

Сотрудники НАБУ нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса, если не подали ходатайство о задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратились с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста, по словам Чауса. Он убежден, что это является доказательством того, что работники Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры приказали "действовать определенным образом".

Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что закончился 48-часовой срок, за который можно было применить к нему меру пресечения - содержание под стражей. Это объяснили тем, что Чауса фактически задержали 30 июля, а в суд доставили 4 августа.

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Судья ВАКС отверг этот аргумент, поскольку СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице, и к нему применяли меры безопасности.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. Его привезла в Киев СБУ, где у них пытались отбить экс-судью детективы НАБУ. В августе 2016 года Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез. В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.