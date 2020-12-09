Александр Саган: четыре очень влиятельные и авторитетные церкви, признали ПЦУ за два года - это очень хороший темп Фото: Тарас Подолян

"Действует на уровне истерии" - как Россия воюет с Православной церковью Украины

За два года Православную церковь Украины признали 4 церкви. Если учитывать противодействие РПЦ, результат оптимален.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Московский патриархат уже действует на уровне истерии. Разрывает евхаристические отношения с церквями, которые признают ПЦУ. Начинает проводить политику экспансии на территории этих церквей. Не стоит забывать, что саму Московскую церковь не признавали 141 год. На фоне этого четыре очень влиятельные и авторитетные церкви за два года - это очень хороший темп", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Образование автокефальной церкви сделало Украину окончательно независимой - Саган

По его мнению, все поместные православные церкви признают нашу ПЦУ. Но нужно подождать.

"Даже сама Московская патриархия примет когда такое решение - когда демократизируется политика Российской Федерации и православная церковь перестанет быть политизированной структурой, как это есть сейчас", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

24 октября Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Сделала это четвертой с 15 православных после Вселенского и Александрийского патриархатов и Церкви Греции.