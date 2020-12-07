"Давайте уже после праздников". Минздрав ожидает несколько пиков заболеваемости Covid-19

В Украине зимой ждут несколько пиковых периодов заболеваемости Covid-19.
Их начало ожидается в середине января и продлятся "всплески" болезни до середины февраля, рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Лига.Life".
Такое показывают математические модели, в том числе международные.
"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, в частности международным, естественная убыль заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года", - рассказал Кузин.
Ситуация с коронавируса в Украине складывается таким образом, что локдауна избежать не удастся. В Минздраве говорят, что внедрять его нужно перед тем "как произойдет коллапс" в медицинской системе.
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Напомним, согласно опросу, 44% украинцев считают, что пик эпидемии еще впереди.
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