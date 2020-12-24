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четверг, 24 декабря 2020 15:09

Дати карантина в Украине менять не будут - МОЗ

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Дати карантина в Украине менять не будут - МОЗ
Локдаун в январе: Минздрав уверяет, что карантин будет при любых обстоятельствах

Карантин, внедрение которого приняли в Украине с 8 по 24 января 2021 года, переносить не будут.

Этого не произойдет, даже если количество больных будет небольшое, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 8 по 24 января будет жесткий карантин. В конце января начинается рост больных гриппом, в которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - сказал он.

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Также он высказался о продолжении работы ресторанов в новогоднюю ночь. По словам Степанова, даже если бы запрет работать после 1:00 действовал, это вряд ли заставило бы людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы заведений питания, другие ограничения остаются. Вряд ли рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и тому подобное", - сказал Степанов.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 490 новых больных коронавирусом. Из них детей - 488, медработников - 445. Всего, по состоянию на утро 24 декабря, имеем 1 001 132 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 395 летальных. 223 пациента умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 631 435 пациентов, из них за последние сутки - 15 775, сообщает Минздрав.

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