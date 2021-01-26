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вторник, 26 января 2021 11:58

"Даша не слышит даже звук отбойного молотка" - мать умоляет помочь дочери услышать мир

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Автор: Фото предоставлено Екатериной Беловой
  Девятимесячная Дарья Белова из Кропивницкого имеет двустороннюю нейросенсорную приглуховатость слева - IV степени, справа - V степени. Девочка нуждается в кохлеарной имплантации.
Девятимесячная Дарья Белова из Кропивницкого имеет двустороннюю нейросенсорную приглуховатость слева - IV степени, справа - V степени. Девочка нуждается в кохлеарной имплантации.

Девятимесячная Дарья Белова из Кропивницкого имеет двустороннюю нейросенсорную приглуховатость слева - IV степени, справа - V степени. Девочка нуждается в кохлеарной имплантации. Стоимость одного аппарата составляет €25 тыс.или 850 тыс.

"Доченька родилась здоровым ребенком. А в два месяца мы заметили, что не реагирует на звук игрушек. Педиатр и медсестра сказали, что такое может быть. Мол, потом все будет хорошо. Но ничего не менялось. И в четыре месяца нас направили в больницу Мечникова города Днепр. Обследование показало 100 процентов глухоты правого уха и 90 процентов левого. Даша не слышит даже звук отбойного молотка. Мы были шокированы. Нам сказали, что единственный выход - это кохлеарная имплантация. Один имплант можно получить за государственные средства. Второй надо покупать за собственные средства. Он стоит 25 тысяч евро или 850 тысяч гривен. Мы не знали куда бежать и где искать такие деньги. А потом создали в фейсбуке группу, открыли банковские карточки на помощь. Часть суммы мы уже собрали. Осталось более 600 тысяч гривен. Пока у Даши временные слуховые аппараты. Они слишком слабые. Но сильный звук она немного слышит. Просим неравнодушных людей помочь собрать заоблачную для нас сумму. И дать Даше шанс слышать звук природы, голос родных и друзей, научиться разговаривать", - рассказала Gazeta.ua мать Екатерина Белова.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: для гривны - 4149 4393 1583 7967,
5168 7574 0456 4652 и для валюты -
4149 4993 4842 7475 (Белова Екатерина Викторовна).

Автор: Любовь Карнарук
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