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Данные о вакцинированных от Covid-19 будут вноситься в единую систему

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Данные о вакцинированных от Covid-19 будут вноситься в единую систему
Данные о вакцинированных будут вноситься в единую систему. Фото: Reuters

Информацию о получении людьми прививок от коронавируса будут фиксировать в специальном электронном реестре.

"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит", — заявил региональный координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк, пишет "РБК-Украина".

Подобная информация будет вноситься в карточку пациента после получения им второй дозы вакцины против инфекции Covid-19.

Бумажные справки о получении вакцины будут выдаваться пациентам не сразу.

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Прививочная кампания набирает обороты, в дальнейшем темпы проведения прививок будут расти ежедневно.

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