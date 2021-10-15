Дали прогноз, когда будет пик волны Covid-19

Рассказали, когда будет пик волны коронавируса. Фото: Корреспондент

В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября - начале ноября.

В пиковый период в больницы могут попасть более 50 тысяч украинцев, заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы прогнозируем пик пандемии коронавируса на конец этого месяца, это где-то с 20-25-30 по 4-5 следующего месяца", - сказал он по итогам заседания СНБО.

В пиковый период пандемии в больницы могут попасть от 52 тысячи человек. Это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.

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За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 610 899 человек, из них выздоровели 2 316 582 человека, умерли 60 137 человек, таким образом количество смертей перевалило за 60 тысяч.