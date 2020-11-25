Дайте заработать - нардепы просят правительство не останавливать страну посреди декабря

Правительство планирует ввести жесткий карантин на новогодние праздники. Фото: pinterest.com

Нардепы партии "Слуга народа" убеждены, что стоит вводить полный локдаун не ранее 29 декабря.

Именно в декабре бизнес зарабатывает больше денег, а бизнесмены ждут его для того, чтобы получить "хоть немного прибыли", заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире Апостроф TV.

"Надо дать бизнесу поработать в декабре, в этот период, когда именно малый бизнес продает подарки или какие-то сервисы. Разумеется, не может быть никаких корпоративов, не будет новогодних концертов. Но бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить хоть немного прибыли и компенсировать потери за предыдущие месяцы. Поэтому важно в декабре дать им нормально поработать, а вот в конце месяца, например с 29 числа, на 2 недели ввести локдаун. Тогда в этом есть определенная логика", - сказала Кравчук.

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По ее словам, рестораторы смогут эффективно распланировать работу, чтобы не покупать продукты и не выбрасывать остатки.

"Мы видели, что они купили продукты, а остатки раздают. Они должны планировать. Мы здесь работаем, а здесь говорим: государство компенсирует вам частичную безработицу, если надо, за свой счет. Государство все компенсирует, мы продукты не покупали, в декабре поработали и вернемся в середине января. Все должны это понимать, планировать остатки, подбирать товар. Должно быть планирование, вот о чем речь ", - отметила нардеп.

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники. Решение будет принято после того, как в начале декабря оценят результативность карантина выходного дня.