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четверг, 24 февраля 2022 13:32

"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам

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&quot;Даем оружие всем патриотам&quot; - министр обороны обратился к украинцам
Олексій Резніков закликає усіх українців протистояти російській агресії. ФОТО: facebook.com

Министр обороны Алексей Резников призвал вступать в территориальную оборону всех, кто готов держать оружие в руках.

Упрощены все процедуры. Берите только паспорт, говорится в обращении Резникова.

"Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ. Слава единой Украине!", - сказал глава Минобороны.

Он добавил, что план врана не сработал, и Вооруженные силы Украины сражаются успешно.

"Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами, поедут обратно в Россию. На Востоке линию обороны удержали, оккупанта отбросили. Горжусь каждым защитником и защитницей Украины", - заявил министр.

Также Резников добавил, что идут переговоры с международными партнерами и скоро у нас будет еще больше оружия.

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Появились фото первых пленных-военных армии страны-оккупанта Российской Федерации. Фото опубликовал блогер, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Московия враг. Первые", - сообщил.

Оккупантов взяли в плен в зоне Операции объединенных сил.

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