"Даем оружие всем патриотам" - министр обороны обратился к украинцам

Олексій Резніков закликає усіх українців протистояти російській агресії. ФОТО: facebook.com

Министр обороны Алексей Резников призвал вступать в территориальную оборону всех, кто готов держать оружие в руках.

Упрощены все процедуры. Берите только паспорт, говорится в обращении Резникова.

"Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ. Слава единой Украине!", - сказал глава Минобороны.

Он добавил, что план врана не сработал, и Вооруженные силы Украины сражаются успешно.

"Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами, поедут обратно в Россию. На Востоке линию обороны удержали, оккупанта отбросили. Горжусь каждым защитником и защитницей Украины", - заявил министр.

Также Резников добавил, что идут переговоры с международными партнерами и скоро у нас будет еще больше оружия.

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