Показали первых пленных российских оккупантов

Появились фото первых пленных-военных армии страны-оккупанта Российской Федерации.

Фото опубликовал блогер, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Московия враг. Первые", - сообщил.

Оккупантов взяли в плен в зоне Операции объединенных сил.

"Военные 93-ей ОМБр Холодный Яр взяли в плен российских оккупантов. Они с 91701 Ямпольский мотострелковый полк", - сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Один из пленных - 19-летний Рафик Рахманкулов из Петровска, Саратовская обл РФ, выяснили "Сегодня".

В месте работы в сети у него стоит паблик "Вежливые люди", а также очень много фотографий в форме (военная разведка) и с другими солдатами.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атаковали пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака совершается с временно оккупированной территории АР Крым.