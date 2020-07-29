Дачу Януковича превратили в военную базу

База отдыха является закрытым объектом. Фото: Скриншот с видео

Комплекс для отдыха, который строили в приазовской Урзуфе для президента-беглеца Виктора Януковича, превратили в военную базу.

До сих пор данная база отдыха является закрытым объектом. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас здесь базируются военные. От России дачу отделяет только море.

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"На территории комплекса до сих пор есть много сосен и волнорезы. В бывшей совещательной комнате обустроили библиотеки, а у бывшего гаража стоят танки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, со времен Януковича на базе отдыха остался только стол.

Янукович сбежал из Украины после Революции Достоинства в феврале 2014 года и с тех пор жил в Ростове.