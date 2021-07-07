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четверг, 08 июля 2021 05:25

Чья жизнь изменится раз и навсегда - прогноз астролога

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Чья жизнь изменится раз и навсегда - прогноз астролога
Ешьте мед. Берегитесь от травм шейного отдела позвоночника. Фото: pixabay.com

8 июля ваши волосы будут выглядеть тусклыми. Будут сечься кончики. Усильте уход за ними. Пользуйтесь масками. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь предупредить бессонницу, - говорит астролог. - Примите расслабляющую ванну вечером. Отложите все хлопоты до утра. Не смотрите телевизор допоздна. Ешьте мед. Берегитесь от травм шейного отдела позвоночника. Неосторожные резкие движения могут привести защемление нервных окончаний. Не допускайте обезвоживания организма. Будут прогрессировать процессы старения тела. Голодать в этот день нельзя. Жизнь Овнов, Весов и Скорпионов изменится раз и навсегда. Вам будет везти во всем".

Овен

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне.

Телец

Операции в области носоглотки проводить не желательно. Возможны рецидивы после их проведения. Трудно будет остановить кровотечение. Слизистая будет заживать плохо.

Близнецы

Будут беспокоить заболевания соматического характера. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие.

Рак

Может беспокоить урчание в животе. Возникать тошнота. Боритесь с проявлениями дисбактериоза. Пополните полезную микрофлору кишечника.

Лев

Время задуматься над планированием семьи. Можно начинать лечение бесплодия. Оно принесет заметный эффект.

Дева

Общая слабость может быть вызвана обострением анемии. Предоставьте организму минеральную поддержку. Ешьте продукты, богатые на содержание железа.

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Весы

Старайтесь предотвращать появление простуды. Берегитесь сквозняков. Одевайтесь тепло. После принятия душа не идите сразу на улицу.

Скорпион

Организм будет нуждаться в полном расслабление. Откажитесь от интенсивных занятий в тренажерном зале. Ранее ложитесь спать.

Стрелец

Не допускайте попадания химических веществ на слизистую глаза. Берегите глаза от травм. Увеличится количество больных конъюнктивит.

Козерог

Будет наблюдаться тенденция к снижению артериального давления. Гипотоникам необходимо поддерживать нервную систему в уравновешенном состоянии.

Водолей

Растет количество бытовых травм. Вы относитесь к группе риска. Соблюдайте правила безопасности при работе с механизмами.

Рыбы

Хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Астролог назвала 4 знака, которые будут чувствовать себя счастливчиками на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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