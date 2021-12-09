Чудотворная икона Божией Матери: что отмечает церковь 10 декабря

10 декабря православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери, которая называется "Знамение". Она изображает Пресвятую Богородицу с молитвенно поднятыми руками и Божественным Младенцем Спасом-Эммануилом на груди.

Автор: crkvenikalendar.com

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Эта икона появилась на Руси в ХI-ХII веках. Название получило после чудесного знамения от Новгородской иконы, которое произошло в 1170 году.

О чудесах иконы узнали, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. Говорят, что в третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, велевший ему вынести из церкви Спаса Преображение икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену.

Одна из стрел, выпущенных врагами, поразила образ Божией Матери, и из ее глаз полились слезы. После чего вражеские войска испугались, бойцы бросили оружие и стали спешно отходить от города. Вскоре после этого события в Новгороде было установлено празднование в честь иконы.

В этот день православная церковь также чтит память святого Романа Антиохийского. По его молитвам, Господь даровал многим бесплодным женщинам радость материнства. Святой Роман был суровым постником, под владелицей носил тяжелые вериги. Много лет он прожил в затворе, не разжигая огня. Достигнув глубокой старости, он с миром отошел к Господу.

Автор: crkvenikalendar.com

По народному календарю сегодня отмечают Романов день и зимнее знамение. По приметам, рыбаки верили, что до знамения все рыбы прячутся в омутах, поэтому рыбалка будет бесперспективной.