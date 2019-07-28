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воскресенье, 28 июля 2019 12:07

"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
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Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр 2019"
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр 2019"
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр 2019"
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр 2019"
Определились обладатели первых мест "Черноморских Игр 2019"

27 июля на фестивальную сцену выходили не только финалисты конкурса, но и гости, среди которых: TARABAROVA, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MÉLOVIN, Michelle Andrade, MOZGI.

Выступления конкурсантов оценивало жюри фестиваля: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведущий радио Roks), а также звездная експертка - Светлана Тарабарова.

"Быть ​​членом жюри такого масштабного фестиваля, как "Черноморские Игры" - это настоящая миссия: и почетная, и сложная. Дети действительно одаренные, поэтому оценивать их довольно нелегко ", - рассказала Светлана Тарабарова (певица TARABAROVA).

Ведущими финала были: Таня Ли, Никита Добрынин и Оля Цибульская.

"Скадовск - это пляж, море, солнце и именно в таких условиях должен проходить главный детский фестиваль страны. Как для ребенка, так и для взрослого артиста "Черноморские Игры" - это не просто работа или очередной конкурс, это сочетание любимого дела с незабываемыми впечатлениями и эмоциями ", - рассказал Никита Добрынин.

"Черноморские Игры" - это настоящее вдохновение для артистов! Мы приезжаем истощенные, но как только мы попадаем к детям на сцену или за кулисы, мы перезаряжаемся! Дети вдохновляют артистов, наполняют энергией, а еще когда все это сочетается с летом, солнцем и морем, то муза целует тебя еще очень долго", - поделилась Оля Цибульская.

Также 27 июня в Доме культуры прошел дискуссионный клуб, специальным гостем которого стал председатель жюри фестиваля, член Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего. А вообще надо быть самим собой - людям важна настоящая эмоция. И тогда, когда они ее видят, то начинают верить и восхищаться артистом ", - рассказал Валентин Коваль.

Поздравляем победителей:

Категория - Вокалистки (6-10 лет)
1 место - Ткач Анна Андреевна, Волынская обл, г. Луцк
2 место - Бабий Полина Денисовна, г. Одесса
2 место - Мартынюк Анастасия Владиславовна, г. Киев

Категория - Вокалистки (11-13 лет)
1 место - Харченко Полина Сергеевна, г. Харьков
2 место - Кривенко Дарья Викторовна, г. Киев
3 место - Карими Юлия Джавадивна, г. Киев

Категория - Вокалистки (14-16 лет)
1 место - Жукова Софья Владимировна, Киевская обл, пгт. Бородянка
2 место - Валуйская Алина Александровна, Луганская обл, пгт Станица Луганская
3 место - Левонова Анастасия Николаевна, Львовская обл, г. Рава-Русская

Категория - Вокалисты (6-11 лет)
1 место - Галас Артур Валерьевич, Львовская обл, г. Рава-Русская
2 место - Федченко Роман Валерьевич, г. Чернигов
3 место - Уманец Егор Николаевич, г. Одеса

Категория - Вокалисты (12-16 лет)
1 место - Daniel Okaro / Окара Даниэль, г. Одесса
2 место - Свита Кирилл Владимирович, Киевская обл, г. Буча.
3 место - Березовский Вадим Викторович, Хмельницкая обл, г. Каменец-Подольский

Категория - Группы (6-16 лет)
1 место - Группа "РинСен", Днепропетровская обл, г. Никополь
2 место - Трио SunShine, г. Харьков
3 место - Дуэт "Гламурчик", г. Ивано-Франковск

Категория - "Народное пение" (6-16 лет)
1 место - Лень Соломия Андреевна, Львовская обл, г. Рава-Русская
1 место - Фурман Валерия Сергеевна, Днепропетровская обл, г. Кривой Рог
2 место - Берест Наталия Сергеевна, г. Сумы

Напоминаем, что XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценат фестиваля - газодобывающая компания Burisma Group. Партнер - благотворительный фонд Евгения Рищука. Экоэнергетика фестиваля - "Vindkraft Украина".

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Поддержка проектов Украинской культурным фондом осуществляется на конкурсной основе.

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Дата
28
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