"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр

27 июля на фестивальную сцену выходили не только финалисты конкурса, но и гости, среди которых: TARABAROVA, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MÉLOVIN, Michelle Andrade, MOZGI.

Выступления конкурсантов оценивало жюри фестиваля: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведущий радио Roks), а также звездная експертка - Светлана Тарабарова.

"Быть ​​членом жюри такого масштабного фестиваля, как "Черноморские Игры" - это настоящая миссия: и почетная, и сложная. Дети действительно одаренные, поэтому оценивать их довольно нелегко ", - рассказала Светлана Тарабарова (певица TARABAROVA).

Ведущими финала были: Таня Ли, Никита Добрынин и Оля Цибульская.

"Скадовск - это пляж, море, солнце и именно в таких условиях должен проходить главный детский фестиваль страны. Как для ребенка, так и для взрослого артиста "Черноморские Игры" - это не просто работа или очередной конкурс, это сочетание любимого дела с незабываемыми впечатлениями и эмоциями ", - рассказал Никита Добрынин.

"Черноморские Игры" - это настоящее вдохновение для артистов! Мы приезжаем истощенные, но как только мы попадаем к детям на сцену или за кулисы, мы перезаряжаемся! Дети вдохновляют артистов, наполняют энергией, а еще когда все это сочетается с летом, солнцем и морем, то муза целует тебя еще очень долго", - поделилась Оля Цибульская.

Также 27 июня в Доме культуры прошел дискуссионный клуб, специальным гостем которого стал председатель жюри фестиваля, член Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего. А вообще надо быть самим собой - людям важна настоящая эмоция. И тогда, когда они ее видят, то начинают верить и восхищаться артистом ", - рассказал Валентин Коваль.

Поздравляем победителей:

Категория - Вокалистки (6-10 лет)

1 место - Ткач Анна Андреевна, Волынская обл, г. Луцк

2 место - Бабий Полина Денисовна, г. Одесса

2 место - Мартынюк Анастасия Владиславовна, г. Киев

Категория - Вокалистки (11-13 лет)

1 место - Харченко Полина Сергеевна, г. Харьков

2 место - Кривенко Дарья Викторовна, г. Киев

3 место - Карими Юлия Джавадивна, г. Киев

Категория - Вокалистки (14-16 лет)

1 место - Жукова Софья Владимировна, Киевская обл, пгт. Бородянка

2 место - Валуйская Алина Александровна, Луганская обл, пгт Станица Луганская

3 место - Левонова Анастасия Николаевна, Львовская обл, г. Рава-Русская

Категория - Вокалисты (6-11 лет)

1 место - Галас Артур Валерьевич, Львовская обл, г. Рава-Русская

2 место - Федченко Роман Валерьевич, г. Чернигов

3 место - Уманец Егор Николаевич, г. Одеса

Категория - Вокалисты (12-16 лет)

1 место - Daniel Okaro / Окара Даниэль, г. Одесса

2 место - Свита Кирилл Владимирович, Киевская обл, г. Буча.

3 место - Березовский Вадим Викторович, Хмельницкая обл, г. Каменец-Подольский

Категория - Группы (6-16 лет)

1 место - Группа "РинСен", Днепропетровская обл, г. Никополь

2 место - Трио SunShine, г. Харьков

3 место - Дуэт "Гламурчик", г. Ивано-Франковск

Категория - "Народное пение" (6-16 лет)

1 место - Лень Соломия Андреевна, Львовская обл, г. Рава-Русская

1 место - Фурман Валерия Сергеевна, Днепропетровская обл, г. Кривой Рог

2 место - Берест Наталия Сергеевна, г. Сумы

Напоминаем, что XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценат фестиваля - газодобывающая компания Burisma Group. Партнер - благотворительный фонд Евгения Рищука. Экоэнергетика фестиваля - "Vindkraft Украина".

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Поддержка проектов Украинской культурным фондом осуществляется на конкурсной основе.