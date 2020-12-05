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суббота, 05 декабря 2020 16:50

Что закроют в случае локдауна - обьяснение Минздрава

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Что закроют в случае локдауна - обьяснение Минздрава
Могут позволить работать гостиницам и курортам. Фото: Reuters

Во время возможного жесткого карантина будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Кабмин может ввести локдаун с начала января, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает "Українська правда".

Горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов. Отелям позволят подавать завтраки.

В церквях сможет находиться 1 человек на 5 квадратных метров.

Общественный транспорт останавливать не будут. Работать будут продуктовые магазины. Закрыть планируют школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. Заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.

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По прогнозам МОЗ, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тыс. в день.

Из-за пандемии Новый год и Рождество в Киеве будут праздновать с карантинными ограничениями. Без фудкорт, концертов и других массовых гуляний. Центром столицы проложат новогодний маршрут длиной 8 км.

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Дата
05
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