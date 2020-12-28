Что украинцы больше всего хотят на Новый год

В этом году большинство украинцев хотят получить в качестве подарка здоровья.

Об этом сообщили в Фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос показал, что 71% граждан желают здоровья в качестве подарка на Новый год. Мир в стране хотят 39,5% респондентов.

22% желают порядок в семье и понимание близких.

"Еще одним следствием эпидемии и экономического спада можно считать и то, что на этот раз желание просто получить в подарок деньги - 22 процента - практически сравнялось с хорошими отношениями в семье. Так же возросло желание получить в новом году хорошую работу 18 процентов", - говорится в сообщении.

В новом году 14% родителей хотят увидеть успехи детей.

10,5% мечтает о долгой жизни.

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К наиболее желанных подарков вошли интересные путешествия - 8%, любви - 8% и лекарства/вакцины от коронавируса - 5%.

"Женщины чаще мужчин называют здоровья лучшим подарком - 76 и 66 процентов соответственно. Молодежь, независимо от пола, чаще мечтает о хорошей работе и любви - 29 и 16 процентов опрошенных в возрасте 18-29 лет соответственно. От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста - 28 процентов - и 26 процентов опрошенных в возрасте 30-44. А для людей в почтенном возрасте важное здоровье и успехи детей - 83,5 и 20 процентов опрошенных в возрасте 60+ соответственно", - пишут исследователи.

Автор: Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

71% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, только 18% - противоположного мнения.