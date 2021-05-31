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понедельник, 31 мая 2021 12:38

Что сделать в последний день весны, чтобы быть здоровым летом

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Что сделать в последний день весны, чтобы быть здоровым летом
Понадобится умение ждать и принимать взвешенные решения. Фото: pixabay.com

31 мая - период обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще будут беспокоить нервные расстройства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство проблем будет возникать из-за невыполнения людьми обязанностей, - говорит астролог. - Будьте надежными в словах и поступках. Понадобится умение ждать и принимать взвешенные решения. Берите не количеством, а качеством. Будьте искренними в чувствах. Становитесь на защиту справедливости. Благородство будет высоко цениться. Не идите на компромисс с собственной совестью. Не планируйте важных изменений в своей жизни. Храните то, что имеете. Это придаст сил на все лето. Хотите чувствовать себя здоровыми, посетите в этот день семейного врача и кардиолога. Профилактический осмотр спасет от многих неприятностей в будущем".

Овен

Спазмы сосудов головного мозга будут вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Избегайте стрессовых ситуаций.

Телец

Есть опасность защемления нервных окончаний между дисками позвоночника. Будет беспокоить резкая боль в спине. Не терпите. Обратитесь за помощью к врачу.

Близнецы

Обостряются хронические болезни половых органов. Активизируются воспалительные процессы в организме. В случае ухудшения самочувствия вовремя обратитесь к врачу.

Рак

Будут беспокоить боли в спине. Посетите мануального терапевта. Ложитесь спать на кровать с твердой поверхностью. Не кладите под голову большие подушки.

Лев

Ухудшится состояние больных сердечной недостаточностью. Может появиться одышка даже у здоровых людей. Изменение погодных условий отразится на работе сердца.

Дева

Посвятите этот день косметическим процедурам. Хорошо ухоженная кожа лица привлечет внимание окружающих. Понадобится меньше декоративной косметики.

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Весы

Активизируйте кровообращение. Утром примите контрастный душ. Вместо кофе пейте чай из целебных трав.

Скорпион

Не планируйте отдыха среди толпы. Вы вернетесь больными. Эпидемиологическая ситуация остается сложной.

Стрелец

Откажитесь от тесной обуви. Обеспечьте комфорт своим ногам. Только тогда вы будете чувствовать себя хорошо. Не забывайте о массаже стоп в ванной.

Козерог

Позаботьтесь о голливудской улыбке. Исправить эстетические недостатки ваших зубов нетрудно. Начать можно именно в этот день. А вот протезированием заниматься не следует.

Водолей

Калорийные блюда приведут к увеличению веса. Не злоупотребляйте мороженым и пирожными. Бороться с лишними килограммами нелегко.

Рыбы

Рабочий день отберет силы. Все вокруг будет раздражать. Выпейте чаю с медом. Примите теплую ванну. Ранее ложитесь спать.

Астролог дала прогноз на неделю и удивила предсказаниями.

Автор: Gazeta.ua
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