Что есть, чтобы быть здоровым

Добавьте в рацион курагу, чернослив, грецкие и кедровые орешки. Фото: pixabay.com

23 мая не стоит допоздна задерживаться на работе. Проведите вечер с семьей, почитайте любимую книгу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уязвимым будет горло, - говорит астролог. - Не пейте холодной воды и не злоупотребляйте мороженым. Есть склонность к отложению солей. Ухудшается обмен веществ. Чтобы не прогрессировал остеохондроз, больше двигайтесь. Пейте кислое молоко и йогурты. Заботьтесь о совместимости продуктов. Чтобы чувствовать себя здоровыми, налегайте на зелень. Добавьте в рацион курагу, чернослив, грецкие и кедровые орешки. Отдайте предпочтение рыбе, а не мясу. Полезными будут уха и зеленый борщ".

Овен

Избегайте развития кариеса. Усильте уход за зубами. В случае необходимости обратитесь к стоматологу.

Телец

Усильте уход за ногами. Ежедневно делайте массаж стоп. Займитесь удалением мозолей и наростов. Носите удобную обувь на низком каблуке.

Близнецы

Следите за своей осанкой. Держитесь ровно. Делайте упражнения на укрепление мышц спины.

Рак

Снижается уровень гемоглобина в крови. Поддержите работу кроветворных органов. Не лишайте себя полноценного питания. Больше гуляйте.

Лев

Будут беспокоить сердечно-сосудистые заболевания. Делайте утром оздоровительную гимнастику. Стимулируйте нормальную циркуляцию крови.

Дева

Не допускайте обезжиривания кожи рук. Используйте увлажняющие кремы. Защищайте руки от воздействия агрессивных веществ и бытовой химии.

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Весы

Не игнорируйте боли в правом подреберье. Снижайте нагрузку на печень. Откажитесь от острых приправ. Выбирайте постные блюда. Оставайтесь трезвыми.

Скорпион

Возрастает нагрузка на нервную систему. Трудно будет контролировать эмоциональное состояние. Ищите эффективные средства релаксации. Пейте успокоительное.

Стрелец

Повышается опасность травмирования. Двигайтесь осторожно на улице. Будьте внимательны во время занятий в тренажерном зале. Возможно повреждение суставов и связок.

Козерог

Повышается риск заболевания гриппом и простудой. Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Поддержите свой иммунитет. Обходите людные места.

Водолей

Будет ощущаться улучшение самочувствия. Поработайте над собственным имиджем. Начните занятия в тренажерном зале. Ведите здоровый образ жизни.

Рыбы

Напомнят о себе воспалительные процессы органов репродуктивной системы. Не делайте в это время абортов. Отложите проведение плановых хирургических операций.

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