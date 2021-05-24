Что есть, чтобы быть здоровым

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 81
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1215
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 783
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 477
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2304
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 747
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 369
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 774
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1449
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 333
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 522
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 12:41

Что есть, чтобы быть здоровым

  Комментировать
Что есть, чтобы быть здоровым
Добавьте в рацион курагу, чернослив, грецкие и кедровые орешки. Фото: pixabay.com

23 мая не стоит допоздна задерживаться на работе. Проведите вечер с семьей, почитайте любимую книгу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уязвимым будет горло, - говорит астролог. - Не пейте холодной воды и не злоупотребляйте мороженым. Есть склонность к отложению солей. Ухудшается обмен веществ. Чтобы не прогрессировал остеохондроз, больше двигайтесь. Пейте кислое молоко и йогурты. Заботьтесь о совместимости продуктов. Чтобы чувствовать себя здоровыми, налегайте на зелень. Добавьте в рацион курагу, чернослив, грецкие и кедровые орешки. Отдайте предпочтение рыбе, а не мясу. Полезными будут уха и зеленый борщ".

Овен

Избегайте развития кариеса. Усильте уход за зубами. В случае необходимости обратитесь к стоматологу.

Телец

Усильте уход за ногами. Ежедневно делайте массаж стоп. Займитесь удалением мозолей и наростов. Носите удобную обувь на низком каблуке.

Близнецы

Следите за своей осанкой. Держитесь ровно. Делайте упражнения на укрепление мышц спины.

Рак

Снижается уровень гемоглобина в крови. Поддержите работу кроветворных органов. Не лишайте себя полноценного питания. Больше гуляйте.

Лев

Будут беспокоить сердечно-сосудистые заболевания. Делайте утром оздоровительную гимнастику. Стимулируйте нормальную циркуляцию крови.

Дева

Не допускайте обезжиривания кожи рук. Используйте увлажняющие кремы. Защищайте руки от воздействия агрессивных веществ и бытовой химии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок

Весы

Не игнорируйте боли в правом подреберье. Снижайте нагрузку на печень. Откажитесь от острых приправ. Выбирайте постные блюда. Оставайтесь трезвыми.

Скорпион

Возрастает нагрузка на нервную систему. Трудно будет контролировать эмоциональное состояние. Ищите эффективные средства релаксации. Пейте успокоительное.

Стрелец

Повышается опасность травмирования. Двигайтесь осторожно на улице. Будьте внимательны во время занятий в тренажерном зале. Возможно повреждение суставов и связок.

Козерог

Повышается риск заболевания гриппом и простудой. Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Поддержите свой иммунитет. Обходите людные места.

Водолей

Будет ощущаться улучшение самочувствия. Поработайте над собственным имиджем. Начните занятия в тренажерном зале. Ведите здоровый образ жизни.

Рыбы

Напомнят о себе воспалительные процессы органов репродуктивной системы. Не делайте в это время абортов. Отложите проведение плановых хирургических операций.

24 мая - день пессимистов. Утром поводов для разочарований будет достаточно. Астролог рассказала, кто сегодня почувствует себя супергероем.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что есть, чтобы быть здоровым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 8955
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 6327
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 5571
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4959
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4671
Общество
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
 Просмотров: 72
Укрзализныця соединит сразу три туристических региона
Укрзализныця соединит сразу три туристических региона Просмотров: 63
Забытые тренды приобретают популярность: какие купальники надевать летом
Забытые тренды приобретают популярность: какие купальники надевать летом
6
 Просмотров: 216
Дождевой циклон отступит: где в Украине будет тепло
Дождевой циклон отступит: где в Украине будет тепло Просмотров: 171
Первое лунное затмение 2021 года: к чему готовиться и почему оно такое особенное
Первое лунное затмение 2021 года: к чему готовиться и почему оно такое особенное
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
1
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Голосов: 56322
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть