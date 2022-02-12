"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1152
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 1881
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 1413
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 243
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3024
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6120
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1818
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
8
6
32
4
4
&quot;Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?&quot; - в Украине составили специальные рекомендации
"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации
Сегодня день ангела празднуют &quot;дамские угодники&quot;
Сегодня день ангела празднуют "дамские угодники"
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Фотоловушка в Чернобыле &quot;поймала&quot; нескольких животных
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" нескольких животных
Видео
Все видео
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1575
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1278
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 117
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 05:55

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации
8

  Комментировать

Что делать в случае войны и чрезвычайной ситуации? Кратко и исчерпывающе
Что делать в случае войны и чрезвычайной ситуации? Кратко и исчерпывающе
Что делать в случае войны и чрезвычайной ситуации? Кратко и исчерпывающе
Что делать в случае войны и чрезвычайной ситуации? Кратко и исчерпывающе
Что делать в случае войны и чрезвычайной ситуации? Кратко и исчерпывающе

В Украине создали гайд с практическими советами, как действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации

Брошюра называется "В случае чрезвычайной ситуации или войны". Ее презентовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Содержит практические советы, учитывающие украинский и иностранный опыт, и рекомендации по информационной безопасности: советы по подготовке дома; что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий; как не стать жертвой дезинформации; что делать после получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ"; как подготовить "тревожный чемодан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские власти намеренно поддерживают "тревожные новости" относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN

Брошюру можно найти по ссылке здесь.

Брошюра разработана по инициативе Центра вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и общественными организациями.

США полагают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу предполагаемого вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 25805
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 13599
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 10665
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6759
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 6498
Общество
Церковный праздник 12 февраля – сегодня молятся трем знатным отцам: их знает весь мир
Церковный праздник 12 февраля – сегодня молятся трем знатным отцам: их знает весь мир Просмотров: 81
Сегодня день ангела празднуют "дамские угодники"
Сегодня день ангела празднуют "дамские угодники"
6
 Просмотров: 108
Кличко рассказал, как столица готовится к полноценному вторжению россиян
Кличко рассказал, как столица готовится к полноценному вторжению россиян Просмотров: 405
Американцев призвали в течение 48 часов покинуть Украину
Американцев призвали в течение 48 часов покинуть Украину Просмотров: 1089
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
32
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
2
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 58455
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть