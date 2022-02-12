"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации

В Украине создали гайд с практическими советами, как действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации

Брошюра называется "В случае чрезвычайной ситуации или войны". Ее презентовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Содержит практические советы, учитывающие украинский и иностранный опыт, и рекомендации по информационной безопасности: советы по подготовке дома; что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий; как не стать жертвой дезинформации; что делать после получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ"; как подготовить "тревожный чемодан".

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Брошюру можно найти по ссылке здесь.

Брошюра разработана по инициативе Центра вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Аппаратом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и общественными организациями.

США полагают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу предполагаемого вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС.