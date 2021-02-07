Что дает массовое ношение масок: американцы поделились опытом

В США массовое ношение масок существенно снизило количество больных коронавирус.. Фото: dw.com

В США ввели обязательное ношение масок, и значительно уменьшило уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает Голос Америки.

В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

Уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитные маски, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упал почти на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: какие области вышли в "лидеры"

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательное ношение защитных масок. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. На индивидуальном уровне профилактическая пользу от использования маской растет, поскольку все больше людей используют маски правильно.

Вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике. Препарат не защищает от легкой и умеренной форм заболевания.