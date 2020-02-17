Что будет с задержанными в Азовском море украинскими рыбаками

Рассказали о судьбе задержанных в Азовском море украинских рыбаков. Фото: Укринформ

Государственная пограничная служба и Министерство иностранных дел Украины делают все возможное для скорейшего возвращения украинских рыбаков, задержанных россиянами в Азовском море.

Сейчас задержанные находятся в Керчи под админарестом на 10 дней за невыполнение требований об остановке судна. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время брифинга.

"Мы знаем всех граждан, которые задержаны. Рыбаки находятся в следственном изоляторе в Керчи. Вчера они были привлечены к административной ответственности в виде админареста на 10 дней. После этого в установленном порядке они должны быть возвращены на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерской деятельности, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность", - сказал он.

В то же время Дейнеко добавил, что рыбаки будут привлечены к ответственности и после возвращения в Украину. Моряки были задержаны на расстоянии 30 миль от берега, они совершили выход в море с нарушениями, и по возвращении они будут привлечены к административной ответственности в Украине по статье 202 кодекса Украины за нарушение пограничного режима. За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

Дейнеко напомнил, что Азовское море - это акватория, где осуществляется совместное использование водных ресурсов, и российские пограничники имели право остановить рыбаков и проверить документы.

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Глава ГПСУ также сообщил, что, по информации российской стороны, есть признание владельца судна о том, что все рыбаки якобы не имели при себе никаких документов. В том числе, и разрешения на вылов рыбы. Кроме того, по данным ФСБ, они имели запрещенные орудия для рыбной ловли.

"Но это - информация российской стороны, которая пока не может быть нами подтверждена", - подчеркнул Дейнеко.

Украинские рыбаки, которых вместе с судном, 15 февраля, сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму захватили в Азовском море, являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Имена задержанных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.