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суббота, 09 октября 2021 11:02

Covid-вакцинация: за сутки привили почти 150 тыс. человек

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Covid-вакцинация: за сутки привили почти 150 тыс. человек
7 октября вакцинировали 127 685 человек. Фото: ua.news

За сутки 8 октября в Украине против Covid-19 привили 148 735 человек.

Из них одну дозу получили 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 962 мобильные бригады, 3153 прививочных пункта и 350 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привили 7 495 413 человек, из них получили одну дозу – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 13 578 790 прививок.

За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса. 3 571 человека госпитализировали, 5 364 - выздоровели, умерли 250 больных.

7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек.

7 октября против коронавируса вакцинировали 127 685 человек.

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