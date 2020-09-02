Covid-19 заразился чиновник из Ровенской области

Коронавирус подтвердили у главного педагога области. Фото: REUTERS

У исполняющего обязанности начальника управления образования Ровенской области Александра Набочука диагностировали Covid-19.

"У него 21 августа поднялась температура и он ушел на самоизоляцию. По рекомендации семейного врача ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат", сообщает заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин.

Сейчас больной находится на самоизоляции.

Управление продолжает работать в штатном режиме. Подозрений на коронавирус у других его работников не выявлено.

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