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Covid-19 в Украине: за сутки еще более 7 тыс. заражений

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Covid-19 в Украине: за сутки еще более 7 тыс. заражений
Больше всего инфицирований коронавирусом обнаружили в Киеве. Фото: gazetahm

За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7029 новых случаев коронавируса.

209 больных скончались, поправились 8 609 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

1578 человек госпитализировали. Среди новых больных 404 ребенка и 185 медработников.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (1179), Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.

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За все время пандемии в Украине заболело 3667649 человек; 95 899 больных скончались, преодолели вирус 3 468 858 человек.

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Прививки против коронавируса женщины делали.

За сутки 29 декабря в Украине зарегистрировали 5930 новых случаев коронавируса. Среди новых больных 373 ребенка и 137 медработников. 1747 человек госпитализировали.

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Дата
31
декабря

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