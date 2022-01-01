Covid-19 в Украине: вирус обнаружили более чем в 5 тыс. человек

Накануне Нового года в Украине выявили 5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Фото: DW

За сутки 31 декабря в Украине зарегистрировали 5026 новых случаев Covid-19.

Госпитализировали 1554 человека, 190 больных скончались. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

6073 украинцы поправились. Среди новых больных – 262 ребенка и 74 медработника.

Больше всего инфицированных за сутки зафиксировали в Киеве. Больше летальных случаев – в Днепропетровской области (21), Львовщине (16), а также в Киеве, Киевской и Винницкой областях (по 14).

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За все время пандемии в Украине выявили 3 672 675 случаев Covid-19, умерло 96 089 больных, выздоровел 3 474 931 человек, провели ПЦР-тестирование – 16 809 292.

Вакцинировали против коронавируса за сутки 52 166 человек. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу – 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

С начала вакцинальной кампании привили 14713311 человек, из них получили первую дозу – 14713309 человек, получили две дозы – 13734741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека. В общей сложности провели 28 457 565 прививок.

30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых подтвержденных случаев коронавируса, 209 больных умерли, преодолели вирус 8609 человек.