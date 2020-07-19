Covid-19 не отпускает Украину: свежая статистика

За сутки 18 июля в Украине зафиксировали 731 новый случай заболевания Covid-19.
Всего в стране выявлено 58 842 инфицированных, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
В течение суток от осложнений коронавирусной инфекции умерли 8 больных. Всего за время пандемии Covid-19 унес жизни 1 485 украинцев.
30 879 украинцев победили заболевание, 355 из них - за минувшие сутки.
Количество инфицирований коронавирусом в регионах Украины по состоянию на 19 июля:
Винницкая область — 2 299 (+28)
Волынская область — 3 251 (+32)
Днепропетровская область — 1 207 (+24)
Донецкая область — 792 (+1)
Житомирская область — 1 593 (+9)
Закарпатская область — 4 354 (+36)
Запорожская область — 669 (+4)
Ивано-Франковская область — 3 464 (+79)
Кировоградская область — 681 (+4)
г. Киев — 6 884 (+87)
Киевская область — 3 271 (+42)
Львовская область — 8 000 (+109)
Луганская область — 106 (+1)
Николаевская область — 513 (+3)
Одесская область — 2 532 (+40)
Полтавская область — 351 (+3)
Ровенская область — 5 082 (+67)
Сумская область — 370 (+15)
Тернопольская область — 2 430 (+36)
Харьковская область — 3 014 (+43)
Херсонская область — 213 (+4)
Хмельницкая область — 980 (+17)
Черновицкая область — 5 311 (+22)
Черкасская область — 833 (+15)
Черниговская область — 642 (+10)
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18 июля зафиксировали антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом в мире - за сутки заразились 259,8 тыс. человек. Больше всего инфицированных обнаружили в США - 71,4 тыс. человек в сутки. За ними следом идут Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.).
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