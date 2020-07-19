Covid-19 не отпускает Украину: свежая статистика

Больше всего новых больных обнаружили на Львовщине. Фото: Reuters

За сутки 18 июля в Украине зафиксировали 731 новый случай заболевания Covid-19.

Всего в стране выявлено 58 842 инфицированных, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В течение суток от осложнений коронавирусной инфекции умерли 8 больных. Всего за время пандемии Covid-19 унес жизни 1 485 украинцев.

30 879 украинцев победили заболевание, 355 из них - за минувшие сутки.

Количество инфицирований коронавирусом в регионах Украины по состоянию на 19 июля:

Винницкая область — 2 299 (+28)

Волынская область — 3 251 (+32)

Днепропетровская область — 1 207 (+24)

Донецкая область — 792 (+1)

Житомирская область — 1 593 (+9)

Закарпатская область — 4 354 (+36)

Запорожская область — 669 (+4)

Ивано-Франковская область — 3 464 (+79)

Кировоградская область — 681 (+4)

г. Киев — 6 884 (+87)

Киевская область — 3 271 (+42)

Львовская область — 8 000 (+109)

Луганская область — 106 (+1)

Николаевская область — 513 (+3)

Одесская область — 2 532 (+40)

Полтавская область — 351 (+3)

Ровенская область — 5 082 (+67)

Сумская область — 370 (+15)

Тернопольская область — 2 430 (+36)

Харьковская область — 3 014 (+43)

Херсонская область — 213 (+4)

Хмельницкая область — 980 (+17)

Черновицкая область — 5 311 (+22)

Черкасская область — 833 (+15)

Черниговская область — 642 (+10)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказал об особенностях повторного инфицирования Covid-19

18 июля зафиксировали антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом в мире - за сутки заразились 259,8 тыс. человек. Больше всего инфицированных обнаружили в США - 71,4 тыс. человек в сутки. За ними следом идут Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.).