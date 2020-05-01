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пятница, 01 мая 2020 10:47

COVID-19 наступает: статистика на 1 мая

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COVID-19 наступает: статистика на 1 мая
Общее количество больных украинцев - 10 406. Фото: reuters

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек.

Общее количество больных украинцев - 10406.

Статистика по областям на 1 мая:

Черновицкая область - 1571 инфицирован. Трое медиков умерли от коронавируса в регионе в сутки.

Киев - 1401 инфицирован. 60 киевлян заразились за последние сутки. Кроме того, зафиксирован летальный случай болезни, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ивано-Франковская область - 862 инфицированных. За сутки зафиксировано 41 новое заражение жителей региона.

Тернопольская область - 779 инфицированных. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа количество инфицированных в регионе выросло на 71 больной.

Киевская область - 664 инфицированных. Власти области сообщили о вспышке заболевания в пансионате для пожилых людей.

Ровенская область - 637 инфицированных. По данным Министерства здравоохранения, заразился в области за сутки 51 житель.

Львовская область - 430 инфицированных. Количество летальных случаев пандемии возросло в области до 14.

Винницкая область - 417 инфицированных. За сутки в регионе количество инфицированных увеличилось на 5 человек.

Закарпатская область - 419 инфицированных. 16 жителей региона заразились коронавирусом в сутки.

Кировоградская область - 391 инфицирован. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки заразились в области 14 жителей..

Житомирская область - 374 инфицированных. По данным властей, 17 зараженных выявлено за последние сутки в области.

Днепропетровская область - 347 инфицированных. По данным властей региона, за сутки заразились коронавируса 16 жителей области.

Черкасская область - 290 инфицированных. МЗ зафиксировано 8 новых зараженных в сутки.

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Волынская область - 280 инфицированных. 9 случаев заражения выявлены в сутки в области.

Одесская область - 277 инфицированных. Министерство здравоохранения сообщило о 16 больных за сутки в регионе.

Харьковская область - 249 инфицированных. По данным властей региона, заразились коронавирусом в сутки 12 человек, из них 5 медиков.

Запорожская область - 243 инфицированных. МЗ зафиксировано 15 новых случаев заражения в сутки.

Полтавская область - 203 инфицированных. 15 зараженных обнаружено в сутки в Полтаве.

Николаевская область - 126 инфицированных. Минздрав подтвердил заражение 10 жителей региона в сутки.

Херсонская область - 111 инфицированных. За сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась.

Сумская область - 102 инфицированных. 4 случая инфицирования зарегистрировано в регионе за сутки.

Хмельницкая область - 82 инфицированных. За сутки МЗ выявило 1 случай заражения в регионе.

Донецкая область - 68 инфицированных. 16 случаев заражения подтверждено в регионе за последние сутки.

Черниговская область - 50 инфицированных. За последние 24 часа в регионе подтверждено 9 случаев заражения.

Луганская область - 33 инфицированных. Минздрав не зафиксировал новых случаев болезни в области за сутки.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая включительно.

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01
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