Covid -19 унес жизнь городского головы

Мэр с 25 декабря находился в реанимации. Фото: Facebook

Мэр города Долина Ивано-Франковской области Владимир Гаразд умер от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Долинского горсовета в четверг 7 января.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 Божьего, умер многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он долго и мужественно боролся с болезнью.

18 декабря у Владимира Гаразда, диагностировали коронавирус. С 25 декабря мэр находился в реанимации. Владимир Гаразд - украинский общественно-политический деятель, в 2006-2020 годах был городским головой Долины, Ивано-Франковская область, с 2007 по 2019 год - президент ассоциации Энергоэффективные города Украины.