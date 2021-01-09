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суббота, 09 января 2021 06:32

Число жертв Covid-19 приближается к 2 миллионам

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Число жертв Covid-19 приближается к 2 миллионам
От коронавируса умерло почти 2 миллиона. Фото: Украинская правда

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844 человек.

Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 млн 758 тыс. 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на основе данных, поступающих из 220 стран и регионов планеты, информирует, что число инфицированных уже превысило 89 млн и достигло 89 млн 274 тыс. 647, скончались 1 млн 920 тыс. 4 заболевших, поправились почти 64 млн.

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Напомним, в ВОЗ сообщили, что богатые страны выкупили почти все запасы вакцины от коронавируса.

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