Чиновников заставят пересесть на велосипеды - с доплатой

Городские власти Ивано-Франковская с 1 января пересядут на велосипеды.
Так они будут показывать пример другим чиновникам, сообщил в своем Facebook городской голова Руслан Марцинкив.
Таким необычным способом власти планируют бороться с наплывом автомобилей в центре города.
"С 1 января будем поощрять работников ездить на велосипеде. Кто приедет велосипедом на работу - получит доплату к заработной плате. Будем стимулировать жителей меньше ездить на автомобилях собственным примером!", - пишет Марцинкив.
Источники сообщили изданию "ШОТАМ", что чиновникам обещают доплату около 1000 грн.
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