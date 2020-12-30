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пятница, 01 января 2021 18:47

Чиновников заставят пересесть на велосипеды - с доплатой

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Чиновников заставят пересесть на велосипеды - с доплатой

Городские власти Ивано-Франковская с 1 января пересядут на велосипеды.

Так они будут показывать пример другим чиновникам, сообщил в своем Facebook городской голова Руслан Марцинкив.

Таким необычным способом власти планируют бороться с наплывом автомобилей в центре города.

"С 1 января будем поощрять работников ездить на велосипеде. Кто приедет велосипедом на работу - получит доплату к заработной плате. Будем стимулировать жителей меньше ездить на автомобилях собственным примером!", - пишет Марцинкив.

Источники сообщили изданию "ШОТАМ", что чиновникам обещают доплату около 1000 грн.

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01
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