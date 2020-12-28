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понедельник, 28 декабря 2020 21:07

Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен

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Чиновников обвиняют в махинациях на 200 тыс. гривен
В Николаевском горсовете провели обыски. Фото: Нацполиция

На территории подрядной организации и в рабочих кабинетах должностных лиц Николаевского городского совета провели обыски относительно присвоения средств местного бюджета на сумму более чем 200 000 гривен.

Об этом сообщает прессслужба полиции Николаевщины.

Отмечается, что в октябре 2019 между подрядной организацией и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.

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"Работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 000 гривен. В ходе обысков изъята служебная документация, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки, которые в дальнейшем направлены на проведение исследований и другие вещественные доказательства, имеющие значение для досудебного расследования уголовного производства", - рассказали правоохранители.

Сейчас начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщили о подозрении в служебной халатности. Расследование продолжается.

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей коммунального предприятия на схеме хищений. Так, в 2019 - 2020 годах должностные лица заключили с коммерческими структурами ряд договоров на поставку электроэнергии почти на 240 млн гривен.

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