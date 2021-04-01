Чиновники разворовали более 700 тыс. гектаров государственной земли

Во время обысков правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Фото: Facebook

СБУ разоблачила противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности.

Схему организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства, сообщает пресс служба СБУ.

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Чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. га госземель. В частности, более 2,5 тыс. земельных участков оформляли с нарушениями по несколько раз по одному целевому назначению на одного человека.

"Незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Коррупционный механизм функционировал через "пробелы" в работе кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", - установили правоохранители.

СБУ также направила письмо в Госгеокадастр с требованием устранить выявленные недостатки в работе информсистем ведомства.

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

В Волынской области нацполиция разоблачила преступную деятельность должностных лиц, допустивших незаконную вырубку лесных насаждений. Ущерб, нанесенный государству чиновниками, оценивается в сумму 17 млн ​​грн.