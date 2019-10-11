Чиновницу времен Януковича вызывают в Генпрокуратуру

Елену Лукаш вызывают в Генпрокуратуру. Фото: Prm

В Генеральную прокуратуру вызывают соратницу экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш.

Она должна появиться в Генпрокуратуру 17 октября для получения уточненного подозрения в преступлении. Об этом Лукаш сама сообщила в Facebook.

"17 октября я отправлюсь в Генеральную прокуратуру и получу уточненное подозрение. Да-да. Пришло время ответить за "похищенные средства на исследования по евроинтеграции", по всей строгости закона и со всеми неизвестными мне "соучастниками". Как я такое люблю! Какой сильный ход, мсье Рябошапко ", - написала Лукаш.

Она отметила, что подозрение ей было объявлено 28 мая 2015. Перед этим о подозрении Лукаш, по ее словам, сообщили Верховного представителя ЕС Федерику Могерини. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы ЕС не снимал с нее санкции. Лукаш также напомнила, что в результате экс-генпрокурор Юрий Луценко публично заявил, что у прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления ей обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали бизнесменов, которые помогали Джулиани по делам, связанным с Украиной

"Искали и ловили меня с 2014 года при Махницкому, Ереме, Шокини, Севруку, Луценко, но нашли при Рябошаке. Ну и славно. Весна же пришла. До встречи, новая команда", - подчеркнула Лукаш.

Прокуратура Киевской области отменил решение, которым закрыли дело об избиении журналистов "Схем". Речь идет о съемке вблизи места свадьбы сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.