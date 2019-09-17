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вторник, 17 сентября 2019 10:39

Циклон принесет в Европу самые лютые морозы

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  В Шотландии температура упала до минус 14 градусов. Фото: ТСН
В Шотландии температура упала до минус 14 градусов. Фото: ТСН

Британские метеорологи предупредили об экстремальном холодном циклоне "Монстр с Востока". Под его влиянием в январе-феврале 2020 года температура воздуха опустится до минимума за последние тридцать лет.

Ученые заявляют о грядущих обильных снегопадах, пишет fakty.ua.

Влияние циклона британцы уже ощутили в феврале 2019 года. В Шотландии температура упала до минус 14 градусов, а порывы ветра достигли 112 км в час. В Англии выпало более 50 см снега, что повлекло гибель 17 человек, в том числе одного ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет похолодание: где ожидать дожди

В Украине в течение недели ожидаются понижение температуры, дожди. В Карпатах - мокрый снег и заморозки на почве.

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