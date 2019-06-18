ЦИК зарегистрировала почти 600 кандидатов в депутаты

583 кандидатов зарегистрировали на участие в досрочных парламентских выборах. Фото: DCS

По состоянию на 18 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 583 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

Среди них 511 человек баллотируются самовыдвиженцами, еще 72 на парламентские выборы выдвинули политические партии. Об этом сообщает 24 Канал.

Во вторник, 18 июня, ЦИК зарегистрировала 122 кандидатов в нардепы по одномандатным избирательным округам, в частности тех, которые баллотируются как самовыдвиженцы, - 97, а тех, кого выдвинули политические партии - 25.

Партии, выдвинувшие своих кандидатов-мажоритарщиков:

"Гражданская позиция" - 13 кандидатов.

"Демократический топор" - 10 кандидатов.

"Самопомощь" - 19 кандидатов.

"Единый центр" - 5 кандидатов.

"Правый сектор" - 4 кандидата.

"Социалистическая партия" - 2 кандидата.

"Аграрная партия" - 1 кандидат.

"Народная правда" - 1 кандидат.

"Белая Церковь вместе" - 1 кандидат.

"Родной город" - 1 кандидат.

"Народный рух" - 2 кандидата.

"Свобода" - 6 кандидатов.

"Настоящие действия" - 2 кандидата.

"Единство" - 1 кандидат.

"Меритократическая партия Украины" - 1 кандидат.

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Конституционный суд не может остановить парламентские выборы своим решением. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.