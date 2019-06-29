ЦИК зарегистрировала кандидатов Саакашвили

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Движение новых сил". Фото: 112

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили", а также представителя этой партии в Центральной избирательной комиссии", - сообщила гражданская сеть "Опора"..

Кроме того, это также подтвердил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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"Нас таки зарегистрировали! Идем до конца! До победы!", - написал он на своей странице в Facebook.

23 июня ЦИК впервые отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах. Свое решение ЦИК аргументировала тем, что внеочередной партийный съезд "Движения новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии". Представители Саакашвили подали апелляцию, и 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил партии Михеила Сааккашвили "Рух новых сил" участвовать в досрочных парламентских выборах.