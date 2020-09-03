Цифры впечатляют: рассказали, сколько больных коронавирусом в львовском горсовете

Протестовали 50% всех работников. Фото: Reuters

За все время карантина во Львовском городском совете коронавирус обнаружили у 75 человек.

При этом, количество протестированных работников составляет всего 50%. Об этом сообщил городской председатель Андрей Садовый в Facebook.

"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1.8% от общего количества работников ", - написал мэр.

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По словам Садового, сессия состоится в помещении Шевченковской райадминистрации.

"Доступ в зал заседания будут иметь только депутаты и те, от кого напрямую зависит процесс", - отметил он.

Доступ общественности и представителей СМИ к столичной мэрии временно ограничено до 31 октября 2020 года. Такое решение принято для предотвращения распространения заболеваемости коронавирус.