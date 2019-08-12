Цифры впечатляют: рассказали об ущербе от незаконной добычи янтаря

Из-за активной деятельности копателей янтаря северным областям страны грозит экологическая катастрофа. ФОТО: informator.press

Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах Украины. Из них более 6 тыс. га — земли лесного фонда, более 1 тыс. га — земли сельскохозяйственного назначения.

Рассказал об этом во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

"Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря... Фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части Украины зоной чрезвычайной экологической катастрофы", — подчеркнул Князев.

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На рабочем совещании в Житомирской области президент Владимир Зеленский устроил "разгром" силовикам. Глава государства поручил уволить всех правоохранителей, причастных к схемам с незаконной добычей янтаря. Также Зеленский потребовал увольнения областного начальника СБУ.