Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 90
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 558
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3051
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7002
Фото
Все фото
5
6
3
7
4
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
&quot;Сдувало с ног&quot; - станцию &quot;Академик Вернадский&quot; завалило снегом
"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Видео
Все видео
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 432
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 144
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2403
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1728
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 189
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 11:01

Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы

  Комментировать
Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы
Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Фото: pixabay.com

12 августа берегитесь сквозняков. Особенно если есть склонность к простудам. Спровоцируете появление насморка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями, - говорит астролог. - Организм будет плохо противостоять им. Проветривайте рабочее помещение. Ракам, Львам, Девам и Стрельцам следует избегать толпы. Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Не провоцируйте обострения болезней. Соблюдайте диету. Тело потребует дополнительного увлажнения. Проведите водные процедуры утром и вечером. Пейте много чистой воды. Особенно после изнурительных тренировок".

Овен

Проверяйте качество купленных продуктов. Ешьте свежие блюда. Остерегайтесь пищевого отравления. Имейте в аптечке сорбирующие препараты.

Телец

Больше внимания уделите уходу за телом. Попробуйте новую косметическую линию. Посетите массажиста.

Близнецы

В течение дня накапливалась усталость. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Ранее ложитесь спать.

Рак

Старайтесь предупредить бессонницу. Примите расслабляющую ванну вечером. Отложите все хлопоты до утра. Не смотрите телевизор допоздна. Ешьте мед.

Лев

Жара и ветер будут негативно влиять на ваши волосы. Они будут выглядеть тусклыми. Начнут сечься кончики.

Дева

Откажитесь от пересоленных блюд. Маринады тоже не подойдут. Ваша печень нуждается в диетическом режиме питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться

Весы

Ведите здоровый образ жизни. Пришло отличное время для начала восстановления хорошей спортивной формы.

Скорпион

Осторожно двигайтесь крутыми тропами и лестницами. Есть опасность переломов. Во время тренировок выделите больше времени на разогрев мышц.

Стрелец

Будущим матерям следует отказаться от лишней работы. Не провоцируйте преждевременные роды. Находите повод для положительных эмоций.

Козерог

Позаботьтесь о восстановлении микрофлоры кишечника. Особенно после длительного лечения. Употребляйте обогащенные полезными бактериями продукты.

Водолей

Не волнуйтесь из-за каждой мелочи. Наиболее уязвимым в этот день будет сердце. Нервные перегрузки отразятся на его работе.

Рыбы

Берегите от травм шейного отдела позвоночника. Неосторожные резкие движения могут привести к защемлению нервных окончаний.

Астролог озвучила гороскоп на неделю. Ее прогноз никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6651
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5544
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5184
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5157
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4320
Общество
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
 Просмотров: 99
"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"
"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 162
Где сегодня ждать ненастья
Где сегодня ждать ненастья Просмотров: 225
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 2619
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 56934
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть