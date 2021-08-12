Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы

Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Фото: pixabay.com

12 августа берегитесь сквозняков. Особенно если есть склонность к простудам. Спровоцируете появление насморка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями, - говорит астролог. - Организм будет плохо противостоять им. Проветривайте рабочее помещение. Ракам, Львам, Девам и Стрельцам следует избегать толпы. Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Не провоцируйте обострения болезней. Соблюдайте диету. Тело потребует дополнительного увлажнения. Проведите водные процедуры утром и вечером. Пейте много чистой воды. Особенно после изнурительных тренировок".

Овен

Проверяйте качество купленных продуктов. Ешьте свежие блюда. Остерегайтесь пищевого отравления. Имейте в аптечке сорбирующие препараты.

Телец

Больше внимания уделите уходу за телом. Попробуйте новую косметическую линию. Посетите массажиста.

Близнецы

В течение дня накапливалась усталость. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Ранее ложитесь спать.

Рак

Старайтесь предупредить бессонницу. Примите расслабляющую ванну вечером. Отложите все хлопоты до утра. Не смотрите телевизор допоздна. Ешьте мед.

Лев

Жара и ветер будут негативно влиять на ваши волосы. Они будут выглядеть тусклыми. Начнут сечься кончики.

Дева

Откажитесь от пересоленных блюд. Маринады тоже не подойдут. Ваша печень нуждается в диетическом режиме питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться

Весы

Ведите здоровый образ жизни. Пришло отличное время для начала восстановления хорошей спортивной формы.

Скорпион

Осторожно двигайтесь крутыми тропами и лестницами. Есть опасность переломов. Во время тренировок выделите больше времени на разогрев мышц.

Стрелец

Будущим матерям следует отказаться от лишней работы. Не провоцируйте преждевременные роды. Находите повод для положительных эмоций.

Козерог

Позаботьтесь о восстановлении микрофлоры кишечника. Особенно после длительного лечения. Употребляйте обогащенные полезными бактериями продукты.

Водолей

Не волнуйтесь из-за каждой мелочи. Наиболее уязвимым в этот день будет сердце. Нервные перегрузки отразятся на его работе.

Рыбы

Берегите от травм шейного отдела позвоночника. Неосторожные резкие движения могут привести к защемлению нервных окончаний.

Астролог озвучила гороскоп на неделю. Ее прогноз никого не оставит равнодушным.