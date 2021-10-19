Четыре области на этой неделе могут "покраснеть"

В стране уже пять красных регионов. Еще четыре области в зоне риска. Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19 еще четыре области на карантинной карте Украины могут стать красными на этой неделе.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 19 октября.

"Уже пять регионов в красном уровне эпидопасности. Есть еще четыре, показывающие критическую динамику", - сказал эксперт.

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В шаге от красной зоны карантина: Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области.

Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается стабилизировать, отметил Ганиченко.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. По состоянию на 19 октября в красной зоне находятся еще четыре области. В зоне риска также Киев. Там уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили в городе красную зону.