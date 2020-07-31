Четыре карантинные зоны Украины - Министерство здравоохранения опубликовало карту

Территорию Украины поделили на 4 зоны.

В них будут действовать различные карантин, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Бабель".

Разделение Украины на зоны начнет действовать 3 августа.

В "красную" зону войдут:

Луцк и Тернополь,

Кицманский район Черновицкой обл.

В составе "оранжевой" зоны:

Ивано-Франковск и Львов

Бережаны Тернопольской обл.

Луцкий и Любашевский районы Волынской обл.

Тисьменицкий район Ивано-Франковской обл.

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской обл.

Бучацкий район Тернопольской обл.

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В "желтую" зону попали:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой обл.

Нововолынск, Киверцовский, Гороховский, Локачинский, Маневицкий и Терейской районы Волынской обл.

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской обл.

Береговое, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской обл.

Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской обл.

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Жовковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской обл.

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской обл.

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой обл.

Другие административные единицы вошли в "зеленую" зону.

1 августа появятся новые правила адаптивного карантина. В правительстве сообщили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.