Четыре карантинные зоны Украины - Министерство здравоохранения опубликовало карту

Территорию Украины поделили на 4 зоны.
В них будут действовать различные карантин, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Бабель".
Разделение Украины на зоны начнет действовать 3 августа.
В "красную" зону войдут:
Луцк и Тернополь,
Кицманский район Черновицкой обл.
В составе "оранжевой" зоны:
Ивано-Франковск и Львов
Бережаны Тернопольской обл.
Луцкий и Любашевский районы Волынской обл.
Тисьменицкий район Ивано-Франковской обл.
Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской обл.
Бучацкий район Тернопольской обл.
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В "желтую" зону попали:
Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой обл.
Нововолынск, Киверцовский, Гороховский, Локачинский, Маневицкий и Терейской районы Волынской обл.
Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской обл.
Береговое, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской обл.
Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской обл.
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Жовковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской обл.
Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской обл.
Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой обл.
Другие административные единицы вошли в "зеленую" зону.
1 августа появятся новые правила адаптивного карантина. В правительстве сообщили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
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