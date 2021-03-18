Четвертая волна Covid-19 будет осенью

Covid-19 продолжает мутировать, изменяться и становиться еще более опасным. Украину после третьей волны, скорее всего, уже осенью ожидает следующая волна пандемии. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине после третьей волны Covid-19 будет следующая.

Ожидается она, скорее всего, уже осенью. Об этом в Facebook написал нардеп Михаил Радуцкий.

"Итак, после третьей волны нас, скорее всего, уже осенью ожидает следующая волна пандемии. Удастся ли ее полностью сдержать благодаря вакцинации - пока трудно прогнозировать. Стоит быть готовым к любым сюрпризам. Новые вызовы в который раз ставят перед нами вопрос создания эффективной системы общественного здоровья", - написал Радуцкий.

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По его словам, сейчас к анализу данных, разработки прогнозов эпидемиологической ситуации присоединились СНБО, Национальная академия медицинских наук Украины, Киевская школа экономики, многие другие государственные и экспертных структуры. Но нам нужно наконец создать специализированную службу, целостную систему, которая будет последовательно и профессионально собирать информацию, анализировать ее и предлагать эффективные решения.

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.