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суббота, 08 мая 2021 05:00

Церковный праздник 8 мая. Что сегодня нельзя делать

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Церковный праздник 8 мая. Что сегодня нельзя делать
Сегодня чествуют память апостола и евангелиста Марка. Фото: tatmitropolia.ru

8 мая в мире отмечают Дни памяти и примирения, посвященным погибшим во Второй мировой войне. Верующие сегодня чтят память апостола и евангелиста Марка.

"Святой апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии был рядом с Гефсиманским садом. Как говорит церковное предание, в ночь Крестных страданий Христа он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от воинов, которые хотели схватить его. После Вознесения Господа дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

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Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, оттуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Елима.

После миссии с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда, по велению Кифи, отправился в Египет, где основал Церковь.

В древней иконографической традиции, что присвоила евангелистам символы, заимствованные из видения святого Иоанна Богослова, святой евангелист Марк изображается со львом в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа.

Святой Марк писал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на словах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется Его Божественное всемогущество. Многие особенности его повествования можно объяснить близостью его к апостолу Петру. Все древние писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповеди и рассказов первоверховных апостолов. Одной из центральных богословских тем в Евангелии святого Марка является тема силы Божией, в немощи человеческой совершается, ибо Господь делает возможным то, что у людей невозможно.

Сегодня запрещено ругать детей и оставлять их одних в обиженному состоянии. Не рекомендуется в этот день скупиться и экономить без особой надобности. Нельзя переедать в эту субботу, особенно это касается жирной пищи.

На Марка было принято призывать дождь и молиться о том, чтобы лето не было засушливым. Говорили, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому майским грозам всегда очень радовались.

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Дата
08
мая

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