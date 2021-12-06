Церковный праздник 6 декабря. Сегодня вспоминают Отца церкви

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 4599
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1305
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1143
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3771
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1080
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1440
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1341
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 963
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2169
Фото
Все фото
4
5
8
17
7
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Видео
Все видео
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5355
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1071
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2520
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3681
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 774
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 05:00

Церковный праздник 6 декабря. Сегодня вспоминают Отца церкви

  Комментировать
Церковный праздник 6 декабря. Сегодня вспоминают Отца церкви
Предки в этот день не устраивали пышных гуляний, ведь сейчас время Рождественского поста. Фото: pixabay.com

6 декабря православная церковь упоминает святого Амфилохия Иконийского. Родился в набожной христианской семье в Каппадокии в Малой Азии.

В юном возрасте мечтал стать адвокатом, однако со временем решил посвятить себя богослужению. Долгое время жил в пустыне, а питался продуктами, выращенными в своем огороде.

В 374 году стал епископом Иконии. Во время службы боролся с еретиками. В частности, созвал Иконийский Синод, где осудили тех, кто отрицал божество третьего Лица Божьего.

Амфилохий является автором произведения о науке Церкви о Святом Духе. Иногда его относят к числу Великих каппадокийцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мало снега и весна в феврале: синоптики дали неожиданный прогноз на зиму

За смирение и праведную жизнь Бог наделил святого даром исцеления. Он мог творить чудеса с помощью молитв.

Епископ был другом святого Василия Великого и святого Григория Назианского. Григорий даже называл его епископом без изъянов, ангелом и вестником правды.

Амфилохия считают Отцом церкви IV века (Отцами церкви называли выдающихся церковных деятелей и писателей - Gazeta.ua). Умер святой между 394-400 годами.

День Ангела сегодня отмечают Николай и Юрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 6 декабря. Сегодня вспоминают Отца церкви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 34020
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10665
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 8388
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 7011
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 6624
Общество
Карантин для невакцинированных начал действовать в Украине
Карантин для невакцинированных начал действовать в Украине
Бустерная доза Covid-вакцины уже необходима некоторым украинцам
Бустерная доза Covid-вакцины уже необходима некоторым украинцам Просмотров: 207
19 поддельных Covid-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь"
19 поддельных Covid-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" Просмотров: 54
День Ангела 6 декабря празднуют трудолюбивые мужчины
День Ангела 6 декабря празднуют трудолюбивые мужчины Просмотров: 72
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
 Просмотров: 3492
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Голосов: 57721
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть