Церковный праздник 6 декабря. Сегодня вспоминают Отца церкви

Предки в этот день не устраивали пышных гуляний, ведь сейчас время Рождественского поста. Фото: pixabay.com

6 декабря православная церковь упоминает святого Амфилохия Иконийского. Родился в набожной христианской семье в Каппадокии в Малой Азии.

В юном возрасте мечтал стать адвокатом, однако со временем решил посвятить себя богослужению. Долгое время жил в пустыне, а питался продуктами, выращенными в своем огороде.

В 374 году стал епископом Иконии. Во время службы боролся с еретиками. В частности, созвал Иконийский Синод, где осудили тех, кто отрицал божество третьего Лица Божьего.

Амфилохий является автором произведения о науке Церкви о Святом Духе. Иногда его относят к числу Великих каппадокийцев.

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За смирение и праведную жизнь Бог наделил святого даром исцеления. Он мог творить чудеса с помощью молитв.

Епископ был другом святого Василия Великого и святого Григория Назианского. Григорий даже называл его епископом без изъянов, ангелом и вестником правды.

Амфилохия считают Отцом церкви IV века (Отцами церкви называли выдающихся церковных деятелей и писателей - Gazeta.ua). Умер святой между 394-400 годами.

День Ангела сегодня отмечают Николай и Юрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.