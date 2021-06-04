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суббота, 05 июня 2021 05:01

Церковный праздник 5 июня. Что делали предки, чтобы увеличить доходы

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5 июня церковь вспоминает святителя Леонтия Ростовского (Левон Огуречник) и чудотворца Романа Угличского.

Святой Леонтий был епископом Суздальским и Ростовским. Он получил качественное образование, много читал и с молодых лет увлекался монашеством. В Константинополе он принял постриг.

Автор: pinterest.com
  Епископ Леонтий Ростовский.
Епископ Леонтий Ростовский.

По возвращению его посвятили в епископы. В Ростове, несмотря на сопротивление, он пропагандировал христианство. Левон жил в XII в. и проповедовал веру во Христа детям. Говорят, что за это его убили язычники.

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Леонтия в народе называли Конопляник. В этот день предки начинали сеять конопли. Семена складывали в пасхальное яйцо. Во время посева по полю разбрасывали скорлупу и приговаривали: "У кого конопелька, у того и двойная копейка". Сеяли конопли молча и босиком, без головного убора и с завязанными глазами.

Также 5 июня заканчивают сажать огурцы. Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ругаться.

День Ангела сегодня празднуют Василий, Даниил, Иван, Леонтий и Роман. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещение.

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