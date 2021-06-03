Церковный праздник 4 июня. Что сегодня нельзя делать

В этот день надо заниматься домашними делами. Фото: pixabay.com

4 июня чествуют память мученика Василиска. Святой в 308 году пострадал за веру во Христа.

Он отказался нести жертву языческим богам. Из-за этого Василиску отрезали голову.

Он ассоциировался с мифическим существом - с клыками, хвостом змеи и головой петуха. Веровали, что его взгляд может превратить человека в камень. Средневековые алхимики использовали образ Василиска как воплощение мудрости и одновременно символ разрушительного огня.

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В народе этот праздник называют Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день. Предки встречались 4 июня и рассказывали друг другу рассказы, шутки, интересные истории.

Сегодня нельзя работать на земле. Дома и молодую березу украшали лентами. В этот день надо заниматься домашними делами.

День Ангела сегодня празднуют Владимир, Даниил, Иван, Павел, София. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.