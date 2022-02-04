Церковный праздник 4 февраля - кому сегодня молиться

Православные верующие 4 февраля чтят память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла.

Родился в Ликаонском городе Листры в Малой Азии. Павел обратил его в христианство в 52 году, после того как святой исцелил хромого от болезни.

Автор: pinterest.com В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов

Тимофей стал неотступным спутником апостола и помощником в проповеди Евангелия. Павел называл своего ученика в Посланиях своим любимым сыном.

Затем Тимофей стал епископом Эфесской церкви и правил ею 15 лет. Перед мученической смертью Павел призвал на последнюю встречу именно своего ученика.

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Однажды в Ефеси язычники устроили праздник в честь идолов. Они носили их по городу, совершали нечестивые обряды и пели песни. Тимофей пытался унять язычников и проповедовал им христианскую веру.

Озлобленные горожане набросились на епископа и стали избивать. Его тянули по земле и насмерть забили камнями. Церковь чествует святого Тимофея в числе 70-ти апостолов.

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