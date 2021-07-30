Церковный праздник 31 июля. Вспоминают святого, которого не взял огонь

В народе последний день июля называют еще Омелянов. Фото: pinterest.com

31 июля православные верующие отмечают день святого Имелиана. Он пострадал за веру во Христа во времена гонений христиан.

Император Юлиан Отступник в IV веке разослал указ, согласно которому всех последователей Христа должны были казнить. Его зачитали на городской площади города Доростоль, где в тоже время проживал Имелиан.

Святого возмутило это решение и он пошел на капище - культовое место язычников, где поклонялись богам. Разбил идолов, опрокинул алтари и признался в содеянном.

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Имелиана пытали и били. На суде его приговорили к сожжению. Бог решил подарить жизнь свему слуге. Во время казни Господь опрокинул огонь на язычников, пришедших посмотреть на казнь.

Пламя сожгло неверных. Впоследствии пожар угас, а мученик лег на уголь и умер.

День Ангела сегодня отмечают Иван и Иванка. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.