Церковный праздник 31 августа - сегодня молятся братьям, которых похоронили заживо

Два брата погибли за веру в Бога. Фото: pixabay.com

Сегодня, 31 августа православные верующие почитают память мучеников Флора и Лавра. Это два брата, которых жестоко убили за веру в Бога.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать историю жизни святых.

Флор и Лавр жили во II в в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия - Gazeta.ua). Оба работали каменщиками.

Правитель Иллирии Ликаон послал братьев строить языческий храм. Заработанные деньги мужчины раздавали нищим, сами же соблюдали строгий поста и непрестанно молились Богу. Однажды сын местного языческого жреца Мамертина неосторожно подошел к строительству и обломок камня повредило ему глаз. Святые обнадежили разгневанного отца, что его сын исцелится. Они взяли юношу к себе и молились о выздоровлении. Когда его зрение полностью восстановилось, парень принял христианство.

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После окончания строительства, святые собрали сторонников, разгромили идолов и поставили в храме крест. Затем вместе молились всю ночь.

Поступок братьев разгневал местные власти. Они приказали сжечь христиан, а братьев живьем забрасывали в пустом колодце.

С годами мощи святых нашли нетленными. Их перенесли в Константинополь.

31 августа День ангела отмечают владельцы мужских имен Георгий, Денис и Иван. Церковники советуют именинникам сходить в церковь, вспомнить своих духовных наставников и поздравить крестных родителей. Gazeta.ua предлагает выбрать приветствие для родных и друзей причастных к празднику.